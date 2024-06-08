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Для Alan Wake 2 вышло первое дополнение Night Springs

Для Alan Wake 2 вышло первое дополнение Night Springs
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8 июня для Alan Wake 2 вышло первое дополнение Night Springs. Аддон добавил в игру три новых эпизода с разными протагонистами: официанткой Роуз, шерифом Тимом Брейкером и главной героиней Control Джесси Фейден.

Стоит отметить, что геймерам предстоит взять под управление не самих персонажей, а их альтернативные версии. Действия дополнения развернутся в вымышленном городе Найт Спрингс, в котором локации из оригинальной игры сильно изменятся.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Remedy Entertainment.

Ко всему прочему, вместе с DLC тайтл получил бесплатное обновление с фоторежимом. Night Springs доступно только владельцам Deluxe-издания основной игры — приобрести аддон отдельно нельзя.

Alan Wake 2 вышла 27 октября 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

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