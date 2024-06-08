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Фильм «Плохие парни 4» может стартовать с $ 50 млн в США — это куда выше ожиданий

Фильм «Плохие парни 4» может стартовать с $ 50 млн в США — это куда выше ожиданий
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7 июня в мировом прокате состоялась премьера боевика «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. По данным аналитиков, картина может заработать за первые выходные в прокате США более $ 53 млн — это куда выше всех ожиданий.

Данные о сборах ленты как в мировом, так и домашнем прокате появятся уже вечером 9 июня. Тогда и станет известно, смог ли фильм превзойти ожидания аналитиков.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали около $ 840 млн в мировом прокате и стали сверхуспешными хитами.

Режиссёрами картины выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали над предыдущим фильмом во франшизе «Плохие парни навсегда».

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