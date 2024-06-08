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Студия Paragon Events покажет закрытые отборочные The International 2024 на русском языке

Студия Paragon Events покажет закрытые отборочные The International 2024 на русском языке
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Студия Paragon Events займётся организацией русскоязычной трансляции закрытых квалификаций на международный чемпионат The International 2024 по Dota 2.

Отборочные на главный турнир года по «Доте» пройдут в шести регионах с 9 по 23 июня 2024 года. Освещать ивент на русском языке будут следующие таланты:

  • Сергей ARS-ART Ревин;
  • Павел 9pasha Хвастунов;
  • Владимир Maelstorm Кузьминов;
  • Глеб y0nd Важнов;
  • Александр Santa Колтан;
  • Никита Mr_Zais Захаров;
  • Дмитрий Mortalles Аржиловский;
  • Александр LanigirO Потапов;
  • Темирлан KawaiiSocks Таттыбеков;
  • Александр Jam Коротков;
  • Дария Eiritel Морозова;
  • Дмитрий CrystalMay Корчевинин;
  • Виктор Cloud Fox Куличевский;
  • Владислав BLACKARXANGEL Иващенко;
  • Айгера Aigera Дунамис.

Закрытые отборочные на TI 2024 пройдут в онлайн-формате. График квалификаций выглядит так: 9-13 июня — Китай и Северная Америка; 14-18 июняВосточная Европа и Южная Америка; 19-23 июня — Юго-Восточная Азия и Западная Европа. Победители региональных отборов выступят на основном ивенте, который пройдёт в сентябре.

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