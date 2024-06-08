Студия Paragon Events покажет закрытые отборочные The International 2024 на русском языке

Студия Paragon Events займётся организацией русскоязычной трансляции закрытых квалификаций на международный чемпионат The International 2024 по Dota 2.
Отборочные на главный турнир года по «Доте» пройдут в шести регионах с 9 по 23 июня 2024 года. Освещать ивент на русском языке будут следующие таланты:
- Сергей ARS-ART Ревин;
- Павел 9pasha Хвастунов;
- Владимир Maelstorm Кузьминов;
- Глеб y0nd Важнов;
- Александр Santa Колтан;
- Никита Mr_Zais Захаров;
- Дмитрий Mortalles Аржиловский;
- Александр LanigirO Потапов;
- Темирлан KawaiiSocks Таттыбеков;
- Александр Jam Коротков;
- Дария Eiritel Морозова;
- Дмитрий CrystalMay Корчевинин;
- Виктор Cloud Fox Куличевский;
- Владислав BLACKARXANGEL Иващенко;
- Айгера Aigera Дунамис.
Закрытые отборочные на TI 2024 пройдут в онлайн-формате. График квалификаций выглядит так: 9-13 июня — Китай и Северная Америка; 14-18 июня — Восточная Европа и Южная Америка; 19-23 июня — Юго-Восточная Азия и Западная Европа. Победители региональных отборов выступят на основном ивенте, который пройдёт в сентябре.