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Реки крови и горы трупов — в новом трейлере Warhammer 40,000: Space Marine 2

Реки крови и горы трупов — в новом трейлере Warhammer 40,000: Space Marine 2
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Разработчики кровавого экшена Warhammer 40,000: Space Marine 2 из студии Focus Entertainment опубликовали новый геймплейный трейлер игры. В нём авторы продемонстрировали возможности боевой системы, различные локации, выход в открытый космос и орды врагов.

Видео доступно на YouTube-канале FGS. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.

В продолжении Warhammer 40,000: Space Marine 2 вернётся капитан Тайтус. Игра будет экшеном от третьего лица. Геймплей обещает быть ураганным и мясным. Также ранее стало известно, что любой платный дополнительный контент для тайтла будет исключительно косметическим.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Приобрести тайтл могут даже геймеры из России — за стандартное издание авторы просят 3199 рублей.

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