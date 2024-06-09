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Угрюмый Билл Скарсгард — на новом кадре из ремейка «Ворона»

Угрюмый Билл Скарсгард — на новом кадре из ремейка «Ворона»
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Журналисты издания Bloody Disgusting поделились свежим кадром из ремейка «Ворона». На нём изображён герой Билла Скарсгарда, лицо которого залито кровью.

Напомним, ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, больше напоминающего злодея, с которым и должен сразиться.

Постановщиком ремейка «Ворона» выступил Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а сценаристами — Зак Бэйлин и Уилл Шнайдер. П. Главную роль в картине исполнил Билл Скарсгард.

В кинотеатрах России лента выйдет одновременно со всем миром — 22 августа.

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Фото: Bloody Disgusting/Lionsgate

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