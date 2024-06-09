Угрюмый Билл Скарсгард — на новом кадре из ремейка «Ворона»

Журналисты издания Bloody Disgusting поделились свежим кадром из ремейка «Ворона». На нём изображён герой Билла Скарсгарда, лицо которого залито кровью.
Напомним, ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, больше напоминающего злодея, с которым и должен сразиться.
Постановщиком ремейка «Ворона» выступил Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а сценаристами — Зак Бэйлин и Уилл Шнайдер. П. Главную роль в картине исполнил Билл Скарсгард.
В кинотеатрах России лента выйдет одновременно со всем миром — 22 августа.
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Фото: Bloody Disgusting/Lionsgate