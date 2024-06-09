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«Если я ещё буду жив»: Иэн Маккеллен — о возвращении к роли Гэндальфа

«Если я ещё буду жив»: Иэн Маккеллен — о возвращении к роли Гэндальфа
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Недавно британский актёр Иэн Маккеллен, исполнивший роль волшебника Гэндальфа в серии фильмов «Властелин колец», дал новое интервью журналистам. В ходе разговора артиста спросили, появится ли он в новой картине франшизы.

По словам Маккеллена, на данный момент никаких предложений об участии в съёмках ему пока не поступало. В шутку актёр добавил, что с радостью снимется в ленте, если ему успеют прислать сценарий до тех пор, пока он жив.

Ранее Питер Джексон рассказал, что будущая картина расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах. По книгам Толкина, Гэндальф отправлял на поиски Голлума именно Арагорна.

Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» запланирована на 2026 год, а точная дата пока неизвестна.

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