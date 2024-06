Уилл Смит обвинил сериалы в падении сборов блокбастеров

На этой неделе Уилл Смит принял участие в шоу Hot Ones на канале First We Feast. В ходе разговора с ведущим актёр обсудил многие темы, включая нынешнее положение киноиндустрии.

По его мнению, теперь зрителей труднее убедить сходить в кинотеатр, поскольку дома они имеют доступ к огромному числу сериалов и других продуктов стриминговых сервисов. Смит уверен, что именно из-за этого сборы блокбастеров продолжают неуклонно падать.

Последний фильм с участием Уилла Смита — боевик «Плохие парни 4». Серия комедийных боевиков рассказывает про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк.

Мировая премьера ленты состоялась 7 июня.