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Уилл Смит обвинил сериалы в падении сборов блокбастеров

Уилл Смит обвинил сериалы в падении сборов блокбастеров
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На этой неделе Уилл Смит принял участие в шоу Hot Ones на канале First We Feast. В ходе разговора с ведущим актёр обсудил многие темы, включая нынешнее положение киноиндустрии.

По его мнению, теперь зрителей труднее убедить сходить в кинотеатр, поскольку дома они имеют доступ к огромному числу сериалов и других продуктов стриминговых сервисов. Смит уверен, что именно из-за этого сборы блокбастеров продолжают неуклонно падать.

Видео доступно на YouTube-канале First We Feast. Права на видео принадлежат First We Feast.

Последний фильм с участием Уилла Смита — боевик «Плохие парни 4». Серия комедийных боевиков рассказывает про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк.

Мировая премьера ленты состоялась 7 июня.

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