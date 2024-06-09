Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме «Семья шпиона» получит третий сезон

Аниме «Семья шпиона» получит третий сезон
Комментарии

Создатели аниме «Семья шпиона» из WIT Studio объявили на своём официальном сайте, что проект получит третий сезон. Также команда опубликовала первый постер продолжения, однако подробности раскрывать не стала.

На самом постере изображена Аня — одна из центральных героинь и по совместительству телепат. Вероятно, первые детали третьего сезона и дата премьеры станут известны чутка позднее.

Сюжет шоу повествует о шпионе под кодовым именем «Сумрак» — из-за нового задания он вынужден завести фиктивную семью, не подозревая, что его новая жена работает киллером, дочь умеет читать мысли, а пёс может видеть будущее.

Напомним, эпизоды второго сезона «Семьи шпиона» выходили с октября по декабрь 2023 года.

Постер третьего сезона

Фото: WIT Studio

Материалы по теме
Хью Джекман сыграет главную роль в комедии про говорящих овец-детективов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android