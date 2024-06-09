Аниме «Семья шпиона» получит третий сезон

Создатели аниме «Семья шпиона» из WIT Studio объявили на своём официальном сайте, что проект получит третий сезон. Также команда опубликовала первый постер продолжения, однако подробности раскрывать не стала.

На самом постере изображена Аня — одна из центральных героинь и по совместительству телепат. Вероятно, первые детали третьего сезона и дата премьеры станут известны чутка позднее.

Сюжет шоу повествует о шпионе под кодовым именем «Сумрак» — из-за нового задания он вынужден завести фиктивную семью, не подозревая, что его новая жена работает киллером, дочь умеет читать мысли, а пёс может видеть будущее.

Напомним, эпизоды второго сезона «Семьи шпиона» выходили с октября по декабрь 2023 года.

Постер третьего сезона

Фото: WIT Studio