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2-й сезон аниме «Сто девушек, которые очень сильно тебя любят» выйдет в январе 2025 года

2-й сезон аниме «Сто девушек, которые очень сильно тебя любят» выйдет в январе 2025 года
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Авторы аниме-адаптации популярной манги «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят» объявили, что второй сезон проекта выйдет в январе 2025 года. За производство аниме отвечает студия Bibury Animation («Пять невест»), а режиссёром выступает Хикару Сато (серия «Бакуман»).

Сериал в жанре школьной романтической комедии расскажет историю безнадёжного парня, которому отказывают все девушки. Однажды на его молитвы откликнулся бог любви: теперь Айджо Рентаро обожают сразу сотня разных девушек — но те, кому он откажет во взаимности, умрут страшной смертью.

Премьера первого сезона состоялась в октябре 2023 года. Напомним, в первый сезон адаптации вошло 12 эпизодов. Сколько серий будет в продолжении, пока неизвестно.

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