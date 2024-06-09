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«Это ускорило разработку»: бывший сотрудник Valve — об игре в Dota 2 во время работы

Бывший сотрудник Valve Зоид Кирш рассказал, как разработчикам Dota 2 удалось ускорить процесс работы над игрой. Пост был опубликован в Twitter-аккаунте программиста.

Бывший представитель американской компании вспомнил, что сотрудники Valve ежедневно играли в Доту для того, чтобы протестировать последние изменения в игре:

Что касается разработки Dota 2, каждый день около трёх часов дня, когда сборка была готова, один из инженеров буквально давал сигнал гудком в офисе. Это означало, что каждый должен запустить игру и сыграть один матч. Мы делали это ежедневно для того, чтобы протестировать последние изменения. Это ускорило разработку.

Зоид Кирш работал в Valve в период с 2008 по 2018 год. Он участвовал в разработке таких игр, как Dota 2, Left 4 Dead и Portal 2.