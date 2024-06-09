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Результаты VCT 2024: Masters Shanghai по Валоранту

Gen.G — чемпион международного турнира по VALORANT с призовым фондом $ 1 млн
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Корейская команда Gen.G Esports стала чемпионом топ-турнира VCT 2024: Masters Shanghai с призовым фондом $ 1 млн по игре VALORANT.

В гранд-финале чемпионата столкнулась корейская Gen.G Esports и европейская Team Heretics. В рамках напряжённого противостояния коллективу из Южной Кореи удалось вырвать победу со счётом 3:2 и занять первое место в рамках соревнования. Это первая победа на топ-ивенте по VALORANT для команды из Азии.

Итоги VCT 2024: Masters Shanghai по VALORANT:

  • Первое место: Gen.G Esports (Южная Корея) — $ 350 тыс.
  • Второе место: Team Heretics (Европа) — $ 200 тыс.
  • Третье место: G2 Esports (США) — $ 125 тыс.
  • Четвёртое место: 100 Thieves (США) — $ 75 тыс.
  • 5-6-е место: Paper Rex (Азия), FUT Esports (Турция) — $ 50 тыс.
  • 7-8-е место: EDward Gaming (Китай), Fnatic (Европа) — $ 35 тыс.
  • 9-10-е место: FunPlus Phoenix (Китай), Leviatán (Южная Америка) — $ 25 тыс.
  • 11-12-е место: Dragon Ranger Gaming (Китай), T1 (Южная Корея) — $ 15 тыс.

VCT 2024: Masters Shanghai по VALORANT прошёл в LAN-формате с 23 мая по 9 июня в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 12 команд разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.

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