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Звезда «Неуловимого аромата любви» Микаэла Хувер сыграет Кэт Грант в фильме «Супермен»

Звезда «Неуловимого аромата любви» Микаэла Хувер сыграет Кэт Грант в фильме «Супермен»
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Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Микаэла Хувер («Неуловимый аромат любви») сыграет Кэт Грант в фильме «Супермен: Наследие» Джеймса Ганна. До этого актриса также отметилась эпизодическими ролями в нескольких частях «Стражей Галактики» и «Отряде самоубийц: Миссия навылет».

Кэт Грант основала корпорацию CatCo и считает, что если она назвала новую супергероиню (то есть Кару) «Супергёрл», то имеет эксклюзивное право о ней писать. Когда-то она была помощницей Перри Уайта, а затем репортёром светской хроники в Daily Planet.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Премьера «Супермена» состоится 11 июля 2025 года.

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