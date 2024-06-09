Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый трейлер второго сезона «Аркейна» выйдет на следующей неделе — новые постеры

Первый трейлер второго сезона «Аркейна» выйдет на следующей неделе — новые постеры
Аудио-версия:
Комментарии

Создатели сериала «Аркейн» по вселенной игры League of Legends опубликовали два новых постера шоу. На них изображены главные героини проекта: сёстры Джинкс и Вай. Первый трейлер продолжения сериала выйдет уже на следующей неделе.

Полноценная презентация второго сезона «Аркейна» ожидается на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси — 2024. Авторы сериала представят первые кадры из продолжения 12 июня в формате «Дневников разработчиков».

На протяжении недели создатели мультипликационных работ будут представлять свои новые проекты и делится деталями долгожданных продолжений.

Второй сезон сериала «Аркейн» выйдет в ноябре на Netflix. Сколько эпизодов войдёт в продолжение, пока не раскрывается.

Постеры второго сезона

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Материалы по теме
Netflix выпустит мультфильм про Планктона из «Губки Боба»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android