Samsung Galaxy S24 Ultra признали лучшим смартфоном с ИИ-функциями в мире

Тренд на повсеместное внедрение ИИ-технологий недавно добрался и до рынка смартфонов. В 2024 году многие производители устройств решили расширить функционал своих устройств, добавив в них несколько подобных фишек. В связи с этим журналисты издания Gadget Bridge составили рейтинг лучших смартфонов с ИИ-функциями в мире.

На первом месте оказался Samsung Galaxy S24 Ultra. Гаджет возглавил топ вполне заслуженно, поскольку предлагает пользователям возможность перевода разговоров на разные языки в режиме реального времени, создания кратких изложений голосовых заметок, редактирования фотографий и видео.

Второе место досталось Google Pixel 8, который обладает функцией Circle to Search — она позволяет обвести нужный фрагмент на экране смартфона и в одно касание получить информацию о нём в поисковике. Причём девайс также умеет переводить разговоры в режиме реального времени.

Ко всему прочему, в подборку попали Xiaomi 14 Ultra, OnePlus 12 и Vivo X Fold3 Pro.