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Автор «Пацанов» уже знает, чем закончится весь сериал

Автор «Пацанов» уже знает, чем закончится весь сериал
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Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке продолжает раздавать интервью журналистам. В недавнем разговоре с представителями издания SFX шоураннер поделился, что уже знает, какой финал будет у проекта.

Однако Крипке пока не может сказать, сколько ему ещё понадобится сезонов, чтобы подвести сериал к концовке. По его словам, он больше не будет пытаться угадывать число сезонов своих шоу. К примеру, в прошлом он говорил, что сериал «Сверхъестественное» завершится за пять лет, но на практике для этого потребовалось в три раза больше времени.

Я буду безумцем, если снова начну рассуждать, сколько сезонов будет у какого-нибудь шоу. Я больше не повторю эту ошибку, но, признаю, у меня есть идея финала «Пацанов».

Премьера нового сезона «Пацанов» состоится уже 13 июня — в этот день должно выйти сразу два эпизода. Всего их будет восемь.

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