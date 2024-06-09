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Сборы «Плохих парней 4» превысили $ 100 млн — фильм стартовал выше ожиданий аналитиков

Сборы «Плохих парней 4» превысили $ 100 млн — фильм стартовал выше ожиданий аналитиков
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Боевик «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом заработал в мире за первые выходные $ 104,6 млн — фильм превзошёл все ожидания аналитиков. На домашний прокат из данной суммы пришлось около $ 56 млн.

Благодаря такому результату боевик стал первым крупным релизом лета 2024 года. На производство картины было потрачено в районе $ 100 млн без учёта расходов на маркетинг. Чтобы начать приносить прибыль, ленте нужно заработать не менее $ 200 млн. Вероятно, достичь данной цифры фильм сможет уже к концу следующей недели.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали около $ 840 млн в мировом прокате и стали сверхуспешными хитами.

Мировая премьера «Плохих парней 4» состоялась 7 июля.

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