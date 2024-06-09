Мультфильм «Гарфилд» заработал в мировом прокате $ 190 млн

9 июля сборы мультфильма «Гарфилд» в мировом прокате превысили $ 190 млн. Причём около $ 70 млн от данной суммы пришлось на кинотеатры США. К подобной планке картина шла чуть больше двух недель.

Напомним, бюджет анимационной ленты составил $ 60 млн. Мультфильм уже заработал в три раза больше, чем было затрачено на его производство, поэтому, скорее всего, теперь он приносит своим авторам исключительно прибыль.

Перезапуск «Гарфилда» рассказывает историю бродячего кота, которого подбирает и выхаживает молодой человек по имени Джон. Лента посвящена, в том числе, отцу кота по имени Вик, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво»).

Премьера мультфильма «Гарфилд» в мировом прокате состоялась 24 мая.