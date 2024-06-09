Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября — уже открыты предзаказы игры

Новая игра в рамках культовой серии шутеров Call of Duty выйдет 25 октября — разработчики Call of Duty: Black Ops 6 уже открыли предзаказы игры.

Так, в турецком PS Store новый шутер можно купить за 1999 лир (примерно 5,5 тыс. рублей), а расширенное издание обойдётся в 2799 лир (7,7 тыс. рублей). За более дорогую версию игроки получат доступ к бета-тесту и оперативника для мультиплеера и Warzone.

Отмечается, что ПК-версия игры для Game Pass будет доступна без сторонних лаунчеров. Владельцы подписки смогут за 800 лир, или $ 30, обновиться до Vault-издания с дополнительными оперативниками и боевым пропуском первого сезона.

Фото: Activision Blizzard

Разработчики обещают, что Black Ops 6 получит очень крутую сюжетную кампанию в духе криминального триллера. Для кооперативных режимов выпустят сразу 16 карт — в мультиплеере можно будет сражаться «6 на 6»и «2 на 2», также будет доступен зомби-режим.