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Первый трейлер Call of Duty Black Ops 6 — игра выйдет 25 октября

Развал СССР и другие вызовы 1990-х: вышел сюжетный трейлер Call of Duty Black Ops 6
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Студия Activision Blizzard представила первый ролик, посвящённый новой части культового шутера — Call of Duty: Black Ops 6. Игра станет доступна с 25 октября.

Сюжетная кампания будет посвящена военным конфликтах 1990-х — в ролике можно увидеть кадры с Саддамом Хуссейном, митингами в России после распада СССР и президентом США Биллом Клинтоном.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Blizzard.

Разработчики Black Ops 6 отмечают, что сюжет новой части будет очень крутым и напомнит по стилю криминальный триллер. Создатели также планируют добавить в игру 16 карт для мультиплеера.

Сегодня же открылись предзаказы следующей Call of Duty — в PS Store новый шутер можно купить за 1999 лир (примерно 5,5 тыс. рублей), а расширенное издание обойдётся в 2799 лир (7,7 тыс. рублей).

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