Авторы Dragon Age 4 показали трейлер проекта — игра выйдет уже осенью

9 июня в рамках июньской презентации Xbox Games Showcase разработчики Dragon Age: The Veilguard показали новый ролик, посвящённый проекту.

Четвёртая часть легендарной фэнтези-серии, ранее известная как Dragon Age: Dreadwolf, выйдет осенью 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Подробнее о проекте BioWare расскажут 11 июня в 18:00 мск, тогда же мы увидим геймплей Dragon Age 4.

Видео доступно на YouTube-канале Dragon Age. Права на видео принадлежат Bioware.

Также в рамках Xbox Games Showcase 2024 ожидаются анонсы \Assassin's Creed: Shadows, State of Decay 3 и другие будущие проекты — уже показали сюжетный трейлер новой Call of Duty. Все новости и трейлеры с презентации можно увидеть в нашем лайв-материале.