Вышел геймплейный трейлер перезапуска Perfect Dark

9 июня в рамках июньской презентации Xbox Games Showcase был впервые продемонстрирован игровой процесс Perfect Dark — новой версии легендарного шутера от первого лица.

Спустя почти 15 лет после релиза последней части (она вышла в 2010 году на Xbox 360) The Initiative и Crystal Dynamics выпускают новую версию FPS-игры. Perfect Dark выйдет на Xbox Series и ПК в Game Pass.

Когда состоится релиз перезапуска, неизвестно. Судя по первым кадрам, игра снова будет шутером от первого лица.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Xbox.

Ранее на Xbox Games Showcase 2024 уже показали новую Call of Duty, Dragon Age 4 и несколько других крупных новинок. Все анонсы и трейлеры с презентации Microsoft можно оценить в отдельном лайв-материале.