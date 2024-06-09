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Новая Fable выйдет в 2025 году — авторы представили трейлер

Новая Fable выйдет в 2025 году — авторы представили трейлер
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Следующая часть культовой серии Fable выйдет в 2025 году — об этом сообщили разработчики на презентации Xbox Games Showcase.

Несмотря на приближающийся релиз, авторы из Playground Games до сих пор не показали геймплей проекта. Новый трейлер Fable не стал исключением — в нём можно увидеть только катсцены с персонажами.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Playground Games / Xbox.

Новая Fable станет четвёртой большой игрой в серии и первой с 2010 года — если не считать спин-оффа Fable: The Journey и сборник Anniversary.

Все анонсы и видео с презентации мы собираем в общем лайв-материале, посвящённом июньской Xbox Games Showcase. Ознакомиться с ним можно, перейдя по ссылке ниже.

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