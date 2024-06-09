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Вышел геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — релиз «Сталкера 2» 5 сентября 2024 года

Первый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 показали в новом трейлере игры
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Студия GSC Game World на презентации Xbox представила геймплейный ролик своей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

«Сердце Чернобыля» должно выйти на ПК и Xbox Series в Game Pass 5 сентября 2024 года — само собой, если не будет новых переносов. Пока же нам показали, как будет выглядеть игровой процесс.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат GSC Game World.

«Сталкер 2» анонсировали в мае 2018 года и планировали выпустить в 2022 году, после чего релиз игры несколько раз переносили.

Помимо S.T.A.L.K.E.R. 2, на Xbox Games Showcase 2024 уже показали такие игры, как Call of Duty Black Ops 6, DOOM: The Dark Ages и Dragon Age 4. Все анонсы и трейлеры с презентации можно оценить в отдельном нашем материале.

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