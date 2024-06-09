Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результаты PUBG Mobile Super League — Europe, Middle East & Africa Spring 2024

Российские Brute Force и Team Spirit отобрались на Esports World Cup по PUBG Mobile
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился топ-турнир PMSL — EMEA Spring 2024 по игре PUBG Mobile с призовым фондом $ 400 тыс. Чемпионом ивента стала российская команда Brute Force.

По итогам чемпионата четыре коллектива получили прямые приглашения в групповую стадию PUBG Mobile World Cup 2024: Brute Force из России, а также турецкие IW NRX, Beşiktaş Black и европейская Money Makers. Пятую строчку заняла Team Spirit, которой предстоит выступить в «стадии выживания» на главном турнире серии.

Итоги PMSL — EMEA Spring 2024 по PUBG Mobile

  • 1-е место: Brute Force (Россия) — слот в групповой стадии PMWC 2024
  • 2-е место: IW NRX (Турция) — слот в групповой стадии PMWC 2024
  • 3-е место: Beşiktaş Black (Турция) — слот в групповой стадии PMWC 2024
  • 4-е место: Money Makers (Европа) — слот в групповой стадии PMWC 2024
  • 5-е место: Team Spirit (Россия) — слот в «стадии выживания» PMWC 2024
  • 6-е место: S2G Esports (Турция)
  • 7-е место: POWR eSports (Саудовская Аравия) — слот в групповой стадии PMWC 2024 для представителя страны-хозяйки
  • 8-е место: Regnum Carya Bra Esports (Турция)
  • 9-е место: FUT Kaos (Турция)
  • 10-е место: Virtus.pro (Россия)
  • 11-е место: Nigma Galaxy (Ирак)
  • 12-е место: Digital Athletics (Турция)
  • 13-е место: Gaimin Gladiators (Россия)
  • 14-е место: Fire Flux Esports (Турция)
  • 15-е место: Twisted Minds (Саудовская Аравия)
  • 16-е место: 3DMAX (Франция)
  • 17-е место: HEROIC (Ближний Восток)
  • 18-е место: Onyx Ravens (Саудовская Аравия)
  • 19-е место: Falcons Esports (Саудовская Аравия)
  • 20-е место: Natus Vincere (Казахстан)

Турнир PMSL — EMEA Spring 2024 по PUBG Mobile прошёл в LAN-формате в период с 15 мая по 9 июня в Катовице, Польша. В рамках соревнования 20 команд разыграли призовой фонд в размере $ 400 тыс.

Материалы по теме
Российский ростер Twisted Minds стал чемпионом PGS4 2024 по PUBG
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android