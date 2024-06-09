Российские Brute Force и Team Spirit отобрались на Esports World Cup по PUBG Mobile

Завершился топ-турнир PMSL — EMEA Spring 2024 по игре PUBG Mobile с призовым фондом $ 400 тыс. Чемпионом ивента стала российская команда Brute Force.

По итогам чемпионата четыре коллектива получили прямые приглашения в групповую стадию PUBG Mobile World Cup 2024: Brute Force из России, а также турецкие IW NRX, Beşiktaş Black и европейская Money Makers. Пятую строчку заняла Team Spirit, которой предстоит выступить в «стадии выживания» на главном турнире серии.

Итоги PMSL — EMEA Spring 2024 по PUBG Mobile

1-е место: Brute Force (Россия) — слот в групповой стадии PMWC 2024

— слот в групповой стадии PMWC 2024 2-е место: IW NRX (Турция) — слот в групповой стадии PMWC 2024

3-е место: Beşiktaş Black (Турция) — слот в групповой стадии PMWC 2024

4-е место: Money Makers (Европа) — слот в групповой стадии PMWC 2024

5-е место: Team Spirit (Россия) — слот в «стадии выживания» PMWC 2024

— слот в «стадии выживания» PMWC 2024 6-е место: S2G Esports (Турция)

7-е место: POWR eSports (Саудовская Аравия) — слот в групповой стадии PMWC 2024 для представителя страны-хозяйки

8-е место: Regnum Carya Bra Esports (Турция)

9-е место: FUT Kaos (Турция)

10-е место: Virtus.pro (Россия)

11-е место: Nigma Galaxy (Ирак)

12-е место: Digital Athletics (Турция)

13-е место: Gaimin Gladiators (Россия)

14-е место: Fire Flux Esports (Турция)

15-е место: Twisted Minds (Саудовская Аравия)

16-е место: 3DMAX (Франция)

17-е место: HEROIC (Ближний Восток)

18-е место: Onyx Ravens (Саудовская Аравия)

19-е место: Falcons Esports (Саудовская Аравия)

20-е место: Natus Vincere (Казахстан)

Турнир PMSL — EMEA Spring 2024 по PUBG Mobile прошёл в LAN-формате в период с 15 мая по 9 июня в Катовице, Польша. В рамках соревнования 20 команд разыграли призовой фонд в размере $ 400 тыс.