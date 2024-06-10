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«Годзилла и Конг: Новая Империя» стал самым кассовым фильмом франшизы MonsterVerse

«Годзилла и Конг: Новая Империя» стал самым кассовым фильмом франшизы MonsterVerse
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По данным сборов, картина «Годзилла и Конг: Новая Империя» стала самой кассовой лентой из франшизы MonsterVerse, созданной Warner Bros. совместно с Legendary Entertainment.

Последний фильм франшизы собрал в мире $ 570 млн при бюджете в $ 135 млн. Это самый лучший показатель среди всех остальных картин, входящих в MonsterVerse.

«Годзилла и Конг: Новая империя» — уже пятая картина во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures. Фильм рассказывает о противостоянии двух мифических существ с новой напастью, которая может уничтожить всё человечество.

Напомним, что премьера фильма в кинотеатрах состоялась 28 марта. В онлайне лента появилась как раз через полтора месяца после выхода в кино. Фильм уже можно посмотреть в онлайне.

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