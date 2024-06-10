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Звезда «Дома дракона» Юэн Митчелл никогда не смотрел «Игру престолов»

Звезда «Дома дракона» Юэн Митчелл никогда не смотрел «Игру престолов»
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Во время недавнего интервью актёр Юэн Митчелл, сыгравший принца Эйемонда Таргариена в «Доме дракона», рассказал, что никогда не смотрел «Игру престолов».

По словам артиста, он не смотрел оригинальное шоу, чтобы оно никак не повлияло на его отыгрыш персонажа в «Доме дракона». Митчелл хотел привнести что-то свежее во франшизу, не опираясь ни на что.

Я не смотрел «Игру престолов». Я не хотел, чтобы после просмотра на мой отыгрыш что-то повлияло. Хотелось привнести именно что-то свежее.

Первый сезон «Дома дракона» вышел летом 2022 года и получил массу положительных отзывов. Второй сезон стартует 16 июня. Он продолжит события первого и расскажет о новых испытаниях, с которыми столкнутся главные герои сериала.

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