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Для игры в Call of Duty: Black Ops 6 всегда нужен будет интернет

Для игры в Call of Duty: Black Ops 6 всегда нужен будет интернет
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После показа Call of Duty: Black Ops 6 авторы ответили на самые популярные вопросы фанатов и поделились дополнительными деталями шутера. Как оказалось, для игры потребуется постоянное интернет-соединение.

Это касается как сетевых матчей, так и одиночной кампании. Разработчики также объяснили необходимость использования постоянного подключения к Сети. Как оказалось, игра использует потоковую передачу текстур для обеспечения высочайшего качества графики. Якобы без интернета подобного достичь не получится.

Само собой, для прохождения сюжета подписки PS Plus или Game Pass не потребуются.

Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. С релиза шутер попадёт в Game Pass.

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