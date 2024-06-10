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Эксперты назвали возможные причины массового сбоя «Телеграма» в России и мире

Вчера в «Телеграме» произошёл массовый сбой. Первые проблемы появились около 21:40 мск, а со временем количество жалоб только увеличивалось.

Издание Forbes опросило экспертов, чтобы они рассказали, в чём могла быть причина сбоя мессенджера. Основная версия — DDoS-атака дата-центров мессенджера. Ещё эксперты добавили, что неполадки могли возникнуть ещё по одной причине. Речь идёт о попытке обновления программного обеспечения серверов «Телеграм».

Гендиректор Security Vision Руслан Рахметов исключил версию влияния Роскомнадзора, поскольку сбой носил массовый характер, а не только в России.

Таким образом, исключается влияние регуляторных блокировок со стороны РКН. Вероятнее всего, произошёл сбой на той части географически распределённой серверной инфраструктуры мессенджера, которая отвечает за пострадавшие регионы.

Около 23:00 мск работа «Телеграма» восстановилась.