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Фильм «Непослушники» с Гошей Куценко возглавил кинопрокат в России за уикенд

Фильм «Непослушники» с Гошей Куценко возглавил кинопрокат в России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, фильм «Непослушники» с Гошей Куценко возглавил кинопрокат в России за прошедший уикенд. Ленте удалось собрать за выходные 57,8 млн рублей.

На втором месте оказалась лента «Майор Гром: Игра». Она собрала 56 млн рублей. Следом идёт картина «Манюня: Приключения в Москве», которая была лидером проката на прошлой неделе — ей удалось собрать кассу в размере 53,9 млн рублей.

Сюжет фильма «Непослушники» рассказывает про Сашу Чёрного, который переходит на путь исправления и становится монахом в монастыре под руководством отца Анатолия. Поворотный момент в сюжете наступает с прибытием четверых беспокойных сирот, за воспитание которых берётся Саша.

Фильм вышел в России 6 июня.

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