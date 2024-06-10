Мария Кожевникова рассказала, вернётся ли к роли Аллы Гришко в «Универе»

По данным издания StarHit, актриса Мария Кожевникова, известная по роли Аллы Гришко в сериале «Универ», поговорила про своё возвращение к роли в будущих проектах франшизы.

Как оказалось, Кожевникова не планирует возвращаться к образу Аллы. По её словам, чтобы это случилось, многое должно совпасть. Однако актриса бы с радостью снялась с Андреем Гайдуляном, Валентиной Рубцовой и Виталием Гогунским.

На протяжении более 10 лет не было ни дня, чтобы я не получила сообщения или вопроса на улице, когда Аллочка Гришко вернётся. Мне очень приятно ваше внимание. Про продолжение не знаю, маловероятно, слишком много чего должно совпасть, но в кадре с Гогунским, Рубцовой и Гайдуляном я бы с удовольствием встретилась.

Фанаты, к примеру, считают, что Кожевникова должна вернуться в новый проект по «Универу», чтобы порадовать зрителей и добавить в шоу больше интриги.