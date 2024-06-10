Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мария Кожевникова рассказала, вернётся ли к роли Аллы Гришко в «Универе»

Мария Кожевникова рассказала, вернётся ли к роли Аллы Гришко в «Универе»
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания StarHit, актриса Мария Кожевникова, известная по роли Аллы Гришко в сериале «Универ», поговорила про своё возвращение к роли в будущих проектах франшизы.

Как оказалось, Кожевникова не планирует возвращаться к образу Аллы. По её словам, чтобы это случилось, многое должно совпасть. Однако актриса бы с радостью снялась с Андреем Гайдуляном, Валентиной Рубцовой и Виталием Гогунским.

На протяжении более 10 лет не было ни дня, чтобы я не получила сообщения или вопроса на улице, когда Аллочка Гришко вернётся. Мне очень приятно ваше внимание. Про продолжение не знаю, маловероятно, слишком много чего должно совпасть, но в кадре с Гогунским, Рубцовой и Гайдуляном я бы с удовольствием встретилась.

Фанаты, к примеру, считают, что Кожевникова должна вернуться в новый проект по «Универу», чтобы порадовать зрителей и добавить в шоу больше интриги.

Материалы по теме
«Универ: 13 лет спустя»: что будет после финала сериала?
«Универ: 13 лет спустя»: что будет после финала сериала?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android