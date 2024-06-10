Вышло новое сравнение ремейка Metal Gear Solid 3 с оригиналом

Вчера на презентации Xbox авторы ремейка Metal Gear Solid 3 показали его свежий трейлер с игровым процессом. Автор канала Cycu1 выпустил ролик, в котором сравнил новый трейлер с оригинальной MGS 3.

В ролике можно увидеть, что авторы постарались придать культовой игре современный вид. У обновлённой версии будут улучшенные текстуры, модели оружия, персонажей, окружения и прочего.

Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Konami.

Создание обновлённой версии игры ведётся на движке Unreal Engine 5. Сообщалось, что ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater выйдет в 2024 году на ПК, PS5 и Xbox Series, однако разработчики пока не подтвердили точную дату релиза и не назвали хотя бы год.