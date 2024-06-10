Из-за жары в Дубае у Павла Дурова сломался его смартфон Samsung Galaxy

Павел Дуров сообщил в своём телеграм-канале, что из-за сильной жары в Дубае у него сломался смартфон. Судя по всему, миллиардер использовал бюджетный Samsung Galaxy A52.

По словам Дурова, его смартфон стоит $ 180 (примерно 16 тысяч рублей). Он использовал именно такой смартфон, поскольку эта модель наиболее популярна у пользователей «Телеграма».

Фото: Телеграм-канал Павла Дурова

Мой телефон был буквально «уничтожен» жарой Дубая. Последние два года я использую этот Samsung за $ 180 в качестве основного устройства. Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей «Телеграма». Я хотел прочувствовать их опыт. Похоже, скоро мне придётся сменить смартфон.

Какой смартфон себе купит Дуров взамен сломавшегося, он не рассказал.