Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Из-за жары в Дубае у Павла Дурова сломался его смартфон Samsung Galaxy

Из-за жары в Дубае у Павла Дурова сломался его смартфон Samsung Galaxy
Комментарии

Павел Дуров сообщил в своём телеграм-канале, что из-за сильной жары в Дубае у него сломался смартфон. Судя по всему, миллиардер использовал бюджетный Samsung Galaxy A52.

По словам Дурова, его смартфон стоит $ 180 (примерно 16 тысяч рублей). Он использовал именно такой смартфон, поскольку эта модель наиболее популярна у пользователей «Телеграма».

Фото: Телеграм-канал Павла Дурова

Мой телефон был буквально «уничтожен» жарой Дубая. Последние два года я использую этот Samsung за $ 180 в качестве основного устройства. Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей «Телеграма». Я хотел прочувствовать их опыт. Похоже, скоро мне придётся сменить смартфон.

Какой смартфон себе купит Дуров взамен сломавшегося, он не рассказал.

Материалы по теме
Samsung Galaxy S24 Ultra признали лучшим смартфоном с ИИ-функциями в мире
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android