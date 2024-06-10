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Apple всё ещё остаётся лидером среди компаний, выпускающих премиальные смартфоны

Apple всё ещё остаётся лидером среди компаний, выпускающих премиальные смартфоны
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Аналитики из Canalys подготовили отчёт, на который обратило внимание издание Huawei Central. Согласно данным, Apple по-прежнему остаётся на первом месте в мировом списке смартфонов премиум-класса. Выпускаемые гаджеты компании остались с хорошим спросом.

Так, доля продукции американской корпорации составила 60%. Второе место с 25% заняла Samsung, третье место с 6% — Huawei. Что касается китайского рынка, то здесь Apple тоже занимает первую строчку с долей в 54%. За ней идут Huawei с 26% и Xiaomi — 6%.

Если верить аналитикам Canalys, в 2024 году на рынок будет отгружено 1,18 млрд смартфонов. Согласно долгосрочному прогнозу экспертов, к 2028 году доля 5G-устройств среди премиальных гаджетов составит 86%.

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