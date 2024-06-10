Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Владимир Машков рассказал, как прошла встреча с коллегами из театра «Современник»

Актёр Владимир Машков рассказал, как прошла встреча с коллегами из театра «Современник»
Аудио-версия:
Комментарии

Несколько дней назад стало известно, что известный артист Владимир Машков станет новым директором театра «Современник» в Москве. В разговоре с «Пятым каналом» он рассказал, как прошла встреча с коллегами из «Современника».

Очень внимательно на меня смотрели. И я внимательно изучал своих коллег. Со многими я знаком, с некоторыми даже когда-то работал, поэтому для меня этот театр всегда был очень близким.

Машков поделился, что во время встречи он рассказал о себе тем, кто до этого не был с ним знаком. По словам артиста, он также рассказал актёрам о целях и задачах, которые стоят перед труппой и театром в целом.

Владимир Машков снялся в большом количестве фильмов. В его фильмографии «Экипаж», «Кто там?», «Вызов», «Герой», «Дуэлянт» и многие другие ленты.

Материалы по теме
«Плохие парни до конца»: эталонный летний блокбастер с Уиллом Смитом
«Плохие парни до конца»: эталонный летний блокбастер с Уиллом Смитом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android