Актёр Владимир Машков рассказал, как прошла встреча с коллегами из театра «Современник»

Несколько дней назад стало известно, что известный артист Владимир Машков станет новым директором театра «Современник» в Москве. В разговоре с «Пятым каналом» он рассказал, как прошла встреча с коллегами из «Современника».

Очень внимательно на меня смотрели. И я внимательно изучал своих коллег. Со многими я знаком, с некоторыми даже когда-то работал, поэтому для меня этот театр всегда был очень близким.

Машков поделился, что во время встречи он рассказал о себе тем, кто до этого не был с ним знаком. По словам артиста, он также рассказал актёрам о целях и задачах, которые стоят перед труппой и театром в целом.

Владимир Машков снялся в большом количестве фильмов. В его фильмографии «Экипаж», «Кто там?», «Вызов», «Герой», «Дуэлянт» и многие другие ленты.