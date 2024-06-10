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Сборы «Фуриосы» по «Безумному Максу» достигли $ 140 млн — сеансы фильма начали отменять

Сборы «Фуриосы» по «Безумному Максу» достигли $ 140 млн — сеансы фильма начали отменять
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По итогам третьей недели проката общие сборы фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» преодолели отметку в $ 144 млн. Картина больше не входит в пятёрку самых кассовых фильмов недели в мировом прокате, уступая «Плохим парням 4», «Гарфилду» и «Воображаемым друзьям».

Ситуация со сборами нового «Безумного Макса» усугубляется тем, что ленту уже перестали показывать примерно в 880 кинотеатрах США из-за очень низкого спроса. Это значит, что приквел культовой франшизы продолжит своё падение в чартах и уже вряд ли доберётся даже до отметки в $ 200 млн.

Учитывая производственный бюджет в $ 160 млн, дополнительные затраты и процент от выручки кинотеатрам, картине нужно собрать примерно $ 400 млн, чтобы окупить проект. Однако аналитики считают, что ленте уже не удастся собрать даже половину нужной суммы, чему в том числе помешает скорый выход фильма в онлайн-сервисах.

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