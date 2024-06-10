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«Это что, отряд драконьих самоубийц?» Фанаты уничтожают трейлер Dragon Age: The Veilguard

«Это что, отряд драконьих самоубийц?» Фанаты уничтожают трейлер Dragon Age: The Veilguard
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9 июня студия Bioware представила кинематографический трейлер Dragon Age: The Veilguard — новой части знаменитой серии ролевых игр о мире Тедаса. Разработчики представили красочный ролик, ярко представив главных героев будущего проекта.

Фанаты серии и обычные игроки приняли ролик скорее негативно: на YouTube трейлер получил более 127 тысяч дизлайков и 28 тысяч лайков. Пользователи сравнивают трейлер Dragon Age 4 с Fortnite, «Отрядом самоубийц» и детскими мультфильмами, отмечая, что никакой атмосферы тёмного фэнтези в игре нет и в помине.

Соотношение лайков и дизлайков под трейлеров Dragon Age 4

Соотношение лайков и дизлайков под трейлеров Dragon Age 4

Фото: YouTube

Некоторые отзывы пользователей о трейлере Dragon Age: The Veilguard

Как мы перешли от тёмного фэнтези к субботним утренним мультфильмам?
Это что, отряд драконьих самоубийц?
О да, Baldur’s Gate 3 больше похожа на Dragon Age, чем сама Dragon Age.
Для вселенной Dragon Age, где весь мир находится на грани разрушения, а ставки как никогда высоки, герои кажутся слишком весёлыми.
Не знал, что Disney купила студию Bioware.

Некоторые фанаты серии тем временем предлагают дождаться полноценной геймплейной презентации, которая пройдёт 11 июня в 18:00 мск. Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится осенью 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

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