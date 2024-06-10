66% против 9%: геймеры высоко оценили шоу Xbox на фоне Summer Game Fest

Ночью прошла презентация Xbox. До неё была Summer Game Fest, которую на фоне шоу Microsoft приняли совсем прохладно.

Ведущий и продюсер SGF Джефф Кили проводил у себя в соцсетях опрос на тему того, как зрители оценили Summer Game Fest и шоу Xbox. Ответ оказался не удивительным.

Около 66% геймеров поставили презентации Xbox высочайшую оценку, и лишь 7% оказались ей недовольны. А вот Summer Game Fest собрала всего лишь 9% высочайших оценок. Примерно 40,3% проголосовавших поставили мероприятию самую низкую оценку.

Фото: Соцсети Джеффа Кили

Фото: Соцсети Джеффа Кили

На шоу Xbox действительно было горячо! Показали новую DOOM, Dragon Age, Call of Duty и ряд других интересных игр. С полным списком анонсов можно ознакомиться в нашем свежем материале ниже.