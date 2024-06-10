Сервисы видеосвязи из России обошли зарубежные Zoom и Teams по стабильности — исследование

Российские приложения «МТС Линк», «Контур.Толк», Trueconf и «Яндекс Телемост» обогнали Zoom и Microsoft Teams в рейтинге сервисов видеосвязи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование J’son & Partners Consulting.

Эксперты проанализировали десктопные и мобильные версии девяти сервисов. Для каждого 10 человек с включёнными камерами и микрофонами общались в разных условиях (через стабильный Wi-Fi на скорости 20 Мбит/с и публичный Wi-Fi в кафе, через мобильный интернет на улице, из движущегося автомобиля, из движущегося закрытого лифта, из вагона и перехода между станциями метро).

«МТС Линк» (разрабатывается МТС), «Контур.Толк» («СКБ Контур») и Trueconf («Труконф») стали лидерами рейтинга облачных платформ видео-конференц-связи по стабильности работы. Эти приложения набрали максимальное количество баллов при тестировании ПК-версий — 98, 95 и 91 из 100 соответственно. Все три программы работали стабильно и демонстрировали высокое качество аудио и видео.

Что касается зарубежных сервисов, то Teams от Microsoft набрала 89 баллов, а популярнейшая Zoom набрала чуть меньше — 86 баллов. Аналогичный результат получили SberJazz (от «Сбер»), DION (от группы Т1) и VK Teams (от VK).