Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сервисы видеосвязи из России обошли зарубежные Zoom и Teams по стабильности — исследование

Сервисы видеосвязи из России обошли зарубежные Zoom и Teams по стабильности — исследование
Комментарии

Российские приложения «МТС Линк», «Контур.Толк», Trueconf и «Яндекс Телемост» обогнали Zoom и Microsoft Teams в рейтинге сервисов видеосвязи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование J’son & Partners Consulting.

Эксперты проанализировали десктопные и мобильные версии девяти сервисов. Для каждого 10 человек с включёнными камерами и микрофонами общались в разных условиях (через стабильный Wi-Fi на скорости 20 Мбит/с и публичный Wi-Fi в кафе, через мобильный интернет на улице, из движущегося автомобиля, из движущегося закрытого лифта, из вагона и перехода между станциями метро).

«МТС Линк» (разрабатывается МТС), «Контур.Толк» («СКБ Контур») и Trueconf («Труконф») стали лидерами рейтинга облачных платформ видео-конференц-связи по стабильности работы. Эти приложения набрали максимальное количество баллов при тестировании ПК-версий — 98, 95 и 91 из 100 соответственно. Все три программы работали стабильно и демонстрировали высокое качество аудио и видео.

Что касается зарубежных сервисов, то Teams от Microsoft набрала 89 баллов, а популярнейшая Zoom набрала чуть меньше — 86 баллов. Аналогичный результат получили SberJazz (от «Сбер»), DION (от группы Т1) и VK Teams (от VK).

Материалы по теме
Интерес россиян к устройствам умного дома за год значительно вырос
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android