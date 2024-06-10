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Вышел аудиосериал «Радио Неделька» во вселенной шоу «Выжившие»

Вышел аудиосериал «Радио Неделька» во вселенной шоу «Выжившие»
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С сегодняшнего дня в онлайн-кинотеатре Okko доступен аудиосериал «Радио Неделька», который пополнит вселенную проекта «Выжившие».

Действие триллера разворачивается в той же постапокалиптической реальности шоу. В центре повествования – раненый мужчина, решающий провести свои последние дни с максимальной пользой. На свободной радиочастоте он объявляет открытие импровизированной радиостанции, которая, по его подсчётам, будет вещать около недели, пока тот будет оставаться в живых.

Сценарий аудиосериала написал Теймур Амин, а его режиссёром стал Иннокентий Худимов. Озвучили героев в «Радио Недельке» Георгий Токаев, Алексей Алексеев, Анна Артамонова, Дмитрий Воздвиженский, Михаил Грубов, Владимир Данай, Сергей Двойников и другие.

Третий сезон основного шоу ожидается лишь в 2025 году.

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