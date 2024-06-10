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Бренд HMD выпустит аналог знаменитого смартфона Nokia Lumia 920

Бренд HMD выпустит аналог знаменитого смартфона Nokia Lumia 920
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Финский конгломерат HMD Global выпустит смартфон в дизайне знаменитой Nokia Lumia 920. Об этом сообщает издание GizmoChina, данные которого подтвердил инсайдер под ником smashx_60.

Будущий смартфон получит название Skyline — это будет один из самых продвинутых гаджетов HMD Global. Устройство получит OLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также батарею объёмом 4900 мА/ч.

Ожидается, что у Skyline будет тройная камера с главным модулем на 108 Мп, защита от влаги и пыли, сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и другие современные функции. Продажи гаджета должны стартовать в июле по цене в € 520 — около 50 тысяч рублей.

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