Производитель «Аквариус» выпустил ПК и моноблоки с процессорами Intel 14-го поколения

Производитель компьютерной техники «Аквариус» выпустил компактные ПК и моноблоки на основе процессоров Intel 14-го поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую компанию.

Так, для заказа уже доступны различные ПК: Aquarius Pro P30 K51, Aquarius Pro P30 K50 и моноблоки Aquarius Mnb Pro T924 и Aquarius Mnb Pro T927. Устройства работают на базе чипов Intel Core i3-14100 и Intel Core i5-14400, вышедших в начале 2024 года. Компьютеры оснащены оперативной памятью DDR4 объёмом до 64 ГБ и поддерживают различные операционные системы: от Windows до российских Astra Linux и «РОСА Linux».

В «Аквариусе» отметили, что разработали BIOS в ПК для своей системной платы таким образом, чтобы устройства поддерживали 12-е, 13-е и 14-е поколения процессоров Intel. Сейчас новые ПК российского производителя появились в ассортименте партнёров компании.