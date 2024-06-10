Создатель Path of Exile 2 раскритиковал открытый мир в Diablo 4

Создатель грядущего экшена Path of Exile 2 Джонатан Роджерс рассказал о своём отношении к Diablo 4, которая будет главным конкурентом его новой игры в ближайшие годы. Разработчик заявил, что выход проекта Blizzard никак не повлиял на разработку PoE 2 — наоборот, авторы только укрепились во мнении, что выбрали верное направление.

Роджерс назвал одним из главных промахов Diablo 4 большой открытый мир. По словам разработчика, он просто не подходит для подобных игр — геймеры предпочитают использовать быстрое перемещение, лишь бы вновь не бегать по одним и тем же локациям.

Я всегда скептически относился к открытому миру в играх. Я согласен, что иногда он работает, но в жанре Action RPG ему не место. Мне совсем не понравился этот элемент в Diablo 4. Подземелья куда лучше открытого мира, который только отвлекает от них.

Ранний доступ Path of Exile 2 должен стартовать до конца 2024 года на ПК. Ранее авторы упомянули, что проект выйдет уже в ноябре в состоянии бета-версии.