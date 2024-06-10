«Монголы — какие-то отцы»: сообщество CS2 — о победе монгольской команды на топ-турнире

Топ-турнир YaLLa Compass 2024 по Counter-Strike 2 завершился сенсационной победой монгольской команды The MongolZ. Представители сообщества шутера отреагировали на достижение коллектива.

Игрок Virtus.pro Давид n0rb3r7 Даниелян кратко охарактеризовал выступление The MongolZ на чемпионате:

Монголы — какие-то отцы.

Бывший аналитик Cloud9 Иван F_1N Кочугов верит в то, что команда из Монголии может стать полноценным тир-1 составом:

The MongolZ заслуженно победила. Давно к этому всё шло. Очень удивила BetBoom Team, в хорошем смысле. TheMongolz не удивила. Думаю, вполне могут стать полноценной тир-1 командой. Очень сильные стрелки, хорошая структура в коллективе и все молодые, что ещё надо?

А представитель ростера B8 Даниил headtr1ck Валитов, в свою очередь, также не забыл похвалить команду Ninjas in Pyjamas, которая противостояла The MongolZ в финале соревнования в Абу-Даби:

NiP показала отличный прогресс на этом турнире за такой короткий промежуток времени. Но, вау, как же круто играют The MongolZ на последних ивентах. У некоторых игроков команды меньше 240 матчей на HLTV, и при этом они так уверенно исполняют на тир-1 уровне, респект им.

Чемпионат YaLLa Compass 2024 по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 5 по 9 июня в Абу-Даби, ОАЭ. В рамках турнира 12 составов разыграли призовой фонд в размере $ 400 тыс.