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Правительство Токио запускает приложение для знакомств, которое обязывает жениться

Правительство Токио запускает приложение для знакомств, которое обязывает жениться
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В рамках борьбы с низкой рождаемостью власти Токио выпускают собственное приложение для знакомств, ориентированное на создание брака.

Сервис будет платным и получит ряд строгих ограничений: к примеру, при регистрации нужно будет ввести данные удостоверения личности, предоставить данные о доходах и справку об отсутствии брака из семейного реестра.

Приложение также предложит ввести 15 параметров, которые будут видны потенциальным партнёрам: рост, вес, род занятий и так далее. Далее пользователю предстоит пройти собеседование с оператором, а позже — подписать документ о том, что они будут использовать приложение исключительно для поиска жены или мужа.

Проводимый несколько лет назад опрос показал, что более 60% пользователей приложений для знакомств указывают неверную информацию о семейном положении или других деталях своей личности.

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