MrBeast закончил съёмки «самого большого видео» с 50 топ-блогерами — оно выйдет 13 июля

Известный видеоблогер Джимми MrBeast Дональдсон рассказал, что завершил съёмки своего «самого большого видео» на текущий момент и выпустит его на YouTube в субботу, 13 июля.

Участие в ролике приняли 50 известных блогеров и стримеров: среди них IShowSpeed и Kai Cenat, сёстры Ботез, Pokimane, Белла Порч и многие другие. О чём именно будет видео, пока неизвестно — фанаты заметили в соцсетях лишь пару фото со съёмок с пачками денежных купюр и внедорожником.

Напомним, неделю назад MrBeast официально стал самым популярным блогером на YouTube, обогнав канал музыкального лейбла T-Series по числу подписчиков.

Сейчас Джимми также работает над масштабным проектом для Amazon, который объединит 1000 участников в борьбе за призовой фонд в $ 5 млн.