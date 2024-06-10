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Стример Братишкин раскрыл свой доход с трансляций

Стример Братишкин раскрыл свой доход с трансляций
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Популярный стример Владимир bratishkinoff Семенюк (2,9 млн фолловеров на Twitch) во время прямой трансляции рассказал, сколько денег зарабатывает каждый месяц благодаря стримам.

По словам Братишкина, в некоторые месяцы его доход может достигать до 10 млн рублей.

Наверное, 6 млн с донатами, может, даже 7–8 млн. Примерно что-то в районе от 4 до 8 млн. Идеальный месяц — это много партнёров, ты там можешь хоть 10 млн «пробить» за месяц, но я ни разу не пробивал.

Стример также поблагодарил зрителей и рассказал, на что тратит заработанные средства.

Трачу тоже много, потому что у меня работают люди и прочее. Налоги, естественно, плачу. Я не вижу этих денег, потому что у меня постоянно списания с карты — квартиру купил, много помогаю родственникам.

Ранее англоязычная стримерша Amouranth рассказала, сколько зарабатывает на эротическом контенте.

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