«Я бы сделал HooXi снайпером»: сообщество CS2 — о G2 без m0NESY на турнире от BLAST

12 июня начинается международный турнир BLAST Premier: Spring Final 2024 по Counter-Strike 2, который, по слухам, пропустит снайпер G2 Esports Илья m0NESY Осипов. Представители киберспортивного сообщества игры прокомментировали эту информацию.

В Сети ходит информация о том, что, если Илья не сможет прибыть на чемпионат, его заменит тренер команды Виктор TaZ Войтас. Игрок Astralis Мартин stavn Лунд поделился своим мнением на тему того, как G2 Esports должна поступить в таком случае:

Если бы я был на месте G2 Esports, я бы сделал HooXi снайпером, TaZ бы уничтожал на позиции HooXi, а NiKo бы исполнил роль капитана и звезды состава.

В это же время комментатор Мохан launders Говиндасами предполагает, что российского киберспортсмена может заменить Джейк Stewie2k Йип, выступавший за G2 Esports на турнире IEM Dallas 2024:

Stewie2k пришлось стать звёздным рифлером в Далласе, а теперь ему нужно будет стать звёздным снайпером в Лондоне?

А аналитик Алекс Mauisnake Элленбург размышляет о перспективах G2 Esports без Осипова:

Самая смешная реальность, в которой мы бы могли оказаться, — это та, где G2 Esports побеждает на BLAST без m0NESY. [...]

Чемпионат BLAST Premier: Spring Final 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в Лондоне, Великобритания, с 12 по 16 июня. На турнире восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 425 тыс. и слот на BLAST Premier: World Final 2024.