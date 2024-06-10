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Вышла серия мультфильма «Простоквашино» с Гариком Харламовым

Вышла серия мультфильма «Простоквашино» с Гариком Харламовым
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Популярный комик и телеведущий Гарик Харламов стал одним из персонажей нового эпизода мультсериала «Простоквашино».

Серию, приуроченную к 88-летию студии «Союзмультфильм», уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Харламов сыграл сам себя: по сюжету Шарик знакомится в интернете с неким Бульдогом и вместе с Матроскиным отправляется на встречу с ним — но вместо пса видит известного юмориста.

Видео доступно на YouTube-канале «Союзмультфильм». Права на видео принадлежат «Союзмультфильму».

Сам Харламов рассказал, что для него это новый опыт — не просто озвучить персонажа, но и самому оказаться внутри мультфильма. Комик отметил, что был рад появиться в «таком замечательном сериале, как «Простоквашино».

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