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Начались съёмки «Достать ножи 3» — появился первый кадр с Дэниелом Крейгом

Начались съёмки «Достать ножи 3» — появился первый кадр с Дэниелом Крейгом
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Стартовал съёмочный процесс детективного фильма «Достать ножи 3» — ожидается, что третья часть серии будет готова к релизу в 2025 году. Об этом сообщил режиссёр Райан Джонсон.

Постановщик также опубликовал первый кадр со съёмок: на нём Дэниел Крейг с новой причёской, вернувшийся к роли детектива Бенуа Бланка.

Фото: Netflix / Райан Джонсон

Ранее стало известно, что каст «Достать ножи: Проснись, мертвец» будет по-настоящему звёздным: помимо Крейга, роли в новом фильме исполнят Томас Хейден Чёрч (Песочный человек из «Человека-паука»), Джереми Реннер (Соколиный глаз из «Мстителей») и Джош Бролин (Танос из «Мстителей» и Агент Кей в фильме «Люди в чёрном»).

Также в детективе сыграют Джош О'Коннор, Кейли Спейни, Эндрю Скотт, Керри Вашингтон, Гленн Клоуз и Мила Кунис.

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