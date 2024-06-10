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В Football Manager появится лицензированная АПЛ — впервые в истории

В Football Manager появится лицензированная АПЛ — впервые в истории
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Компания Sports Interactive объявила, что в следующей части футбольного менеджера Football Manager появится официально лицензированная английская Премьер-лига. Это значит, что уже в новой части серии у каждого клуба АПЛ будет узнаваемый логотип с корректным названием, формой, стадионом и другими особенностями.

Таким образом, в знаменитом симуляторе футбола впервые появится полностью лицензированная лига — ранее в Football Manager официально были представлены только «Манчестер Сити» и «Брайтон». В новом сезоне же проект сможет похвастаться всеми 20 командами главного мирового чемпионата.

Анонс английской Премьер-лиги в Football Manager пришёлся в тот самый год, когда Sports Interactive готовит к выпуску революционную часть серии. Ранее первыми деталями будущего франшизы делился глава компании Майлс Джейкобсон.

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